14 школ планируют построить на Кубани в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае продолжают возводить новые школы. Учреждения строятся для расширения мест и последующей отмены второй смены. Так, в этом году на Кубани откроют двери 14 школ. На 2022 год запланировано возвести еще 14 общеобразовательных учреждений. Об этом стало известно в ходе краевого педсовета.

- За последние пять лет школьников на Кубани стало больше на 120 тысяч, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев. - Новые учреждения возводят в крае по установленному в 2015 году плану - не менее 10 школ в год. В 2021 году построено 14 учебных заведений, в 2022 году планируем возвести такое же количество. Стоит отметить, что количество мест для учеников расширяется и в сельской местности.

3,6 миллиарда рублей уже выделено на строительство школ в 2021-м и 2022 году. В 2022 году в проект попадут еще 10 учреждений.

С 1 сентября учиться на Кубани начнут и продолжат 725 тысяч детей, что на 20 тысяч больше прошлого показателя. 445 школам придется работать вновь в две смены.

- Кроме второй смены, стоит отметить и качество зданий, - прокомментировала на краевом педсовете вице-губернатор Анна Минькова. - Многие ввиду возраста нуждаются в ремонте, некоторые школы построены 40 лет назад. Благодаря федеральной программе капремонта на очереди для реконструкции уже 130 учреждений.