Краснодарский край – в тройке лучших регионов-экспортеров на Юге России

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае – новый рекорд. Регион вошел в тройку субъектов юга, признанных лучшими в экспорте. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

За право стать победителем в премии «Экспортер года» боролись предприятия из всех 8 регионов Южного федерального округа. Награда присуждается организациям и ИП с наибольшими результатами в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, интеллектуальной деятельности. Сам конкурс состоял из 10 номинаций, в 5 из которых первую строчку заняли предприятия Кубани. Из них - две логистические компании победили в номинации «Экспортер года в сфере услуг, в «Крупном бизнесе» – «Рускон», в категории «малый и средний бизнес » – «Европак-Юг». Она же признана первой в «Прорыве года».

Компания технологий нефтепереработки и нефтехимии «НПП Нефтехим» заняла первое место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий», а компания «БС ИнтерАгро» - лучшая в категории «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

- В крае поддерживают предприятия, осуществляющие экспорт продукции, они, в свою очередь, постоянно увеличивают количество экспортных поставок, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев. С начала 2021 года показатели выросли в металлургической отрасли на 90% до 290 миллионов долларов.