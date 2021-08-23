Депутаты ЗСК обсудят состояние кубанских пляжей

Тема, по мнению спикера краевого парламента, актуальна по ряду причин. При этом пляжный отдых признан оптимальным видом отпуска у россиян по результатам социологического опроса.

- Пляжи Кубани – наше конкурентное преимущество. Протяженность благоустроенных пляжей на побережье Краснодарского края составляет более 113 километров. При этом единовременно они могут вместить более 630 тысяч отдыхающих. На учете в Госинспекции по маломерным судам состоят 550 пляжей. Замечу, что это не только Азово-Черноморское побережье, но и степная зона, - отметил Юрий Бурлачко.

Подготовке пляжных зон к высокому сезону уделяется особое внимание. Вместе с тем в этой работе есть и ряд проблемных направлений. В их числе стихийная торговля, навязывание услуг и товаров сомнительного качества, хаотичное размещение различных объектов – пункты проката, торговые точки. Негативное влияние на береговую полосу оказывает и море, отнимая ее часть.

Депутаты ЗСК активно решают сложные вопросы, а также участвуют в развитии этого направления. Первым шагом в борьбе с навязыванием услуг на курортах стало принятие краевого закона. Кроме того, парламентарии владеют ситуацией с размывом пляжных территорий.

- Эту работу мы считаем приоритетной, ее нельзя приостанавливать. На планерном совещании мы обсудим и выработаем механизмы решения обозначенных вопросов, - резюмировал Юрий Бурлачко.