Отель для насекомых к новому году появится в горах Сочи

Фото: Кавказский биосферный заповедник

Отель для насекомых и много еще чего интересного появится к новому году в горах Сочи. Об этом сайту "КП" - Кубань" сообщили в Кавказском заповеднике.

- Это будет эколого-просветительский маршрут с сенсорными элементами, - сообщили в заповеднике. - Это наш авторский проект. Локацию выбрали не случайно. Бытует мнение, что, попадая в лес, у городского жителя начинается паника: он не замечает красоты природы, а потому спокойно относится к вырубке заповедных лесов.

Прогулки по маршрутам вернут туристов в мир детства: позволят почувствовать лесные ароматы, прикоснуться к натуральным природным материалам. Сейчас идет разработка макетов будущих объектов: "Ухо гор", "Лесной ксилофон", "Отель для насекомых".

- Планируем установить и трехметровые крылья черного грифа, - раскрывают карты в заповеднике.

Новый туристический маршрут уже сейчас называют уникальным. Его создатели верят, что путешествие по «Тропе чувств» позволит туристам понять окружающий мир и свою роль в нем.