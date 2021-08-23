Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» продолжается на Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Совсем скоро в школах прозвенят первые звонки: начинается новый учебный год. К наступлению 1 сентября в крае проводится акция «Помоги пойти учиться». Добрые дела совершают для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Полицейские многих муниципалитетов уже посетили школьников с небольшими подарками ко Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по краю.

Так, в Абинском районе сотрудники подарили ребятам необходимые канцелярские принадлежности. С детьми провели и беседу о правилах поведения в школе, на улице и дома.

В Тбилисском районе полицейские организовали сбор необходимой канцелярии для ребят.

- Детям напомнили основные правила поведения, а родителям рекомендовали, где можно получить помощь по выходу из трудной жизненной ситуации, - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Дети из Белореченского района пойдут в школу с новыми портфелями, пеналами для таких же новых карандашей и фломастеров. С ребятами также провели надлежащие беседы по правильному поведению.

Напомним, акция «Помоги пойти учиться» стартовала в конце июля в преддверии учебного года. Оказать поддержку семьям планируется до конца августа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в 2022 году в регионе планируется строительство еще 14 школ. С 1 сентября 2021 года за парты сядут 725 тысяч ребят, что на 20 тысяч больше прошлого показателя.