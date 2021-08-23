35 населенных пунктов освобождены от воды на Кубани 23 августа

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Так, по сообщению МЧС региона, к вечеру 23 августа воду полностью откачали в 35 населенных пунктах муниципалитетов: в Темрюкский районе - 12, Анапе - 5, Славянском районе – 9, Крымском районе – 5, Новороссийске – 2, Приморско-Ахтарском районе – 1, Ейском районе – 1. От воды освобождены 12 домов и 39 близлежащих территорий. Как сообщалось ранее, в Славянском районе полностью ликвидированы последствия обильных ливней.

- Подтопленными остаются три поселения в двух муниципалитетах, - прокомментировали в ГУ МЧС по краю. - Для ликвидации обустроено шесть водоотводных каналов протяженностью 2 180 метров. 17 развернутых пунктов временного размещения продолжают функционировать. В них находятся 193 взрослых и 185 детей.

В четырех муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС, а в ликвидации задействовано 837 человек и 225 единиц техники.

Для решения возникающих у жителей и гостей вопросов и проблем работает горячая линия ГУ МЧС по краю, обратиться можно по номеру:

8 (861) 268-64-40