В два раза за 5 лет увеличилось финансирование образования на Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае сфере образования уделяют огромное внимание. Стоит взглянуть на показатели: за последние 5 лет финансирование отрасли увеличилось в два раза. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на состоявшемся накануне педагогическом совещании. В 2021 году на развитие образования было выделено 105 миллиардов рублей. В муниципалитетах края возвели 14 новых школ, 10 из которых откроют двери для учеников уже с 1 сентября. Еще 14 учреждений планируется построить в 2022 году.

- Важно, чтобы за обозначенными цифрами стояли действительные изменения, - подчеркнул на конференции глава региона Вениамин Кондратьев. - Необходимо создавать комфортные условия для педагогов и учащихся, образование и медицина - в приоритете развития.

В новом учебном году школы пополнятся 600 новыми специалистами - выпускниками вузов. Как подчеркнула вице-губернатор края Анна Минькова, открытие новых школ стимулирует пополнение преподавательского состава молодыми кадрами. В учреждениях работают 8 тысяч педагогов в возрасте до 35 лет.

Кроме озвученных показателей, на конференции состоялось награждение педагогов. Так, звание «Почетный учитель Кубани» присвоено 5 преподавателям. Четыре педагога награждены грамотами краевой администрации. Благодарность Вениамина Кондратьева объявлена преподавателям, подготовившим учащихся - стобалльников ЕГЭ-2021, а также воспитателю детского сада № 41 Анастасии Быстрюковой из Тимашевского района, которая победила в конкурсе «Воспитатель года России - 2020».