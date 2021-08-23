Каждый третий рубль из бюджета Краснодарского края идет на развитие сферы образования

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К будущему учебному году в регионе заработает 10 новых школ, за парты сядут 725 тысяч учеников.

– За пять лет мы увеличили расходы на отрасль в два раза. В 2021 году они составляют 105 млрд рублей. Главное, чтобы за статистикой стояли реальные изменения к лучшему. Для меня принципиально важно создавать комфортные условия для учителей и детей. Образование и медицина – мои приоритеты, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Открытие современных новых школ привлекает и выпускников педагогических вузов и колледжей. В этом году первый звонок прозвенит и почти для 600 молодых педагогов.

Сегодня в краевой администрации вручали награды наиболее отличившимся в профессии преподавателям. Почетного звания «Заслуженный учитель Кубани» удостоились пять работников. Четыре человека получили грамоты краевой администрации. Благодарность губернатора объявлена воспитателю детского сада № 41 Тимашевского района Анастасии Быстрюковой, победившей в конкурсе «Воспитатель года России 2020».