Краснодарцам предлагают проголосовать за выделенную полосу на Ставропольской

фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре продолжается голосование за выделенную полосу на улице Ставропольской. Оно началось 20 августа и продлится до 10 сентября. Высказать свое мнение о целесообразности очередной полосы "А" в городе, все еще можно успеть на сайте мэрии при наличии активной учетной записи на "Госуслугах".

- Сейчас в Краснодаре — 20,7 км выделенных полос для общественного транспорта. Их ввели по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской, Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной, 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и Проспекту Чекистов, - рассказали в администрации Краснодара.

Специалисты предполагают, что будущая "выделенка" по улице Ставропольской поможет разгрузить движение общественного транспорта. Если эксперимент окажется удачным, то на очереди народный референдум за создание выделенных полос по улицам Тургенева и Атарбекова.