В Сочи снова устроили облаву на "черных" фотографов

фото пресс-службы ОМВД России по федеральной территории "Сириус"

С начала курортного сезона сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» спасли от рабства 9 экзотических животных и птиц. Все представители фауны были изъяты у фотографов, не сумевших предъявить стражам порядка документов на пернато-хвостатых фотомоделей. Истощенных попугаев и мартышек передали в городской сафари-парк, а на предпринимателей были составлены протоколы об административных нарушениях.

- За последние три месяца текущего года, в отношении граждан, осуществлявших реализацию товаров и услуг без соответствующего на то разрешения составлено более 120 протоколов по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица», - рассказали "Комсомольской правде-Кубань" в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции регулярно выявляют правонарушения в сфере неправомерной торговли продуктами питания, напитками, сувенирной продукцией.