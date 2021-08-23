В Краснодаре уличные художники изобразили Дину Аверину на трансформаторной будке

Стрит-арт в Краснодаре

Граффити с изображением серебряной призерки Олимпийских игр в Токио появилось на стенах трансформаторной будки во дворе дома по ул. Рождественская Набережная, 43. Свой выбор темы сообщество уличных художников KRACITY объяснило просто - мы Дину любим. Ведь изначально художники задумывали создать стрит-арт ко Дню Государственного флага России, однако было решено посвятить картину российским спортсменам, которые принимали участие в летних Олимпийских играх.

– Мы решили, что было бы здорово поддержать наших спортсменов, которые выступали в Токио без флага и гимна. Так и родилась идея будущего граффити, — рассказал начальник городского управления по делам молодежи Сергей Фетисов.

Спортсменку изобразили во время выступлений с булавами, лентами и обручем. Рисунки получились очень реалистичным.Тем более, что тема спорта близка автору - краснодарскому художнику Богдану Торбяковскому (Trbkwsk). Ведь он и сам ранее занимался профессиональным спортом — прыжками