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Общество23 августа 2021 20:21

В Краснодаре уличные художники изобразили Дину Аверину на трансформаторной будке

Новый стрит-арт можно назвать "золотом" народной любви
Евгения ХАЛИКОВА
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Стрит-арт в Краснодаре

Стрит-арт в Краснодаре

Граффити с изображением серебряной призерки Олимпийских игр в Токио появилось на стенах трансформаторной будки во дворе дома по ул. Рождественская Набережная, 43. Свой выбор темы сообщество уличных художников KRACITY объяснило просто - мы Дину любим. Ведь изначально художники задумывали создать стрит-арт ко Дню Государственного флага России, однако было решено посвятить картину российским спортсменам, которые принимали участие в летних Олимпийских играх.

– Мы решили, что было бы здорово поддержать наших спортсменов, которые выступали в Токио без флага и гимна. Так и родилась идея будущего граффити, — рассказал начальник городского управления по делам молодежи Сергей Фетисов.

Спортсменку изобразили во время выступлений с булавами, лентами и обручем. Рисунки получились очень реалистичным.Тем более, что тема спорта близка автору - краснодарскому художнику Богдану Торбяковскому (Trbkwsk). Ведь он и сам ранее занимался профессиональным спортом — прыжками