В Сочи закрыли "Сад света"

Сад света. Фото пресс-службы парка "Дендрарий" в Сочи

На территории нижней части парка «Дендрарий» в Сочи работает крупнейшей в России парк мультимедийной прогулки на открытом воздухе «Сад Света. Легенда о друидах». С начала курортного сезона сотни посетителей погрузились в мир 30 сказочных локаций.

-Близится новый сезон и после месяцев работы мы хотим привести прогулку в первозданный вид к приезду новых гостей, - поделились планами с нашим изданием в Саду света.

Поэтому мультимедийный парк "Сад света" уходит в небольшой отпуск с 23 по 27 августа. За это время сотрудники парка освежат фантазии парка, чтобы они новыми красками заиграли перед посетителями.