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Происшествия23 августа 2021 21:28

Директору сочинского санатория «Знание» Дмитрию Богданову смягчили меру пресечения

Обвиняемого перевели из-под стражи под домашний арест
Евгения ХАЛИКОВА
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Автор фото Килькин Артем

Автор фото Килькин Артем

23 августа Краснодарский краевой суд освободил директора сочинского санатория "Знание" Дмитрия Богданова из-под стражи и отправил под домашний арест. Таким образом, служители Фемиды отменили раннее постановление коллег из Центрального районного суда Сочи об аресте Богданова.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд постановил избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 октября, освободив его из-под стражи, - рассказали в пресс-службе Краевого краснодарского суда.

Дмитрия Богданова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").