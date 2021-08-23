В Краснодаре до конца года построят почти 23 км новых сетей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С начала этого года в Краснодаре уже построено более 2,8 км сетей. Предстоит обустроить еще 15,5 км. В стадии проектирования - 4,2 км сетей.

Уличное освещение придет в поселки Лорис, Знаменский и Пригородный. В Краснодаре больше не будет темно по вечерам на улицах Артезианской, Снесарева и Автолюбителей, заработают фонари на улице Кадетской, а также по 1-, 2- ,3- и 4-м Кадетским переулкам. Всего до конца года электрики протянут свыше 15 км сетей. Ход работ по строительству обсудили на аппаратном совещании, которое провел глава Краснодара Евгений Первышов.

- Я попросил подготовить доклад о работах, которые проводятся администрацией, вашим подразделением в рамках той задачи, которую нам поставили жители. И, соответственно, тех решений, которые были поддержаны депутатами городской Думы по выделению дополнительных финансов на строительство сетей уличного освещения в достаточно большом количестве, которые мы должны выполнить в этом году, - сказал глава города.

Все работы ведутся по обращениям местных жителей, которые подсказали властям самые проблемные и темные точки на карте города. Так, по просьбам людей свет уже есть на ранее неосвещенных улицах хутора Ленина и поселка Северного.