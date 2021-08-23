15-летний «зацепер» пострадал на железнодорожной станции Лабинская

Фото Карнаух Виталий

Вечером 23 августа на ж/д станции Лабинская случилось несчастье. 15-летний подросток пытался схватиться за поручни мчащегося грузового поезда, но не удержался и силой инерции мальчика затянуло под состав.

- С диагнозом "травматологическая ампутация правой ноги, множественные переломы левой ноги" ребенок госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Подросток находится в реанимации, в результате шалости он лишился правой ноги. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.