В Краснодаре продолжается охота на нелегальных граффитистов

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Сейчас в краевой столице проходят рейдовые мероприятия по выявлению незаконного размещения рекламы и граффити. Стражи порядка уже наработали свои методы борьбы с уличными вандалами и расклейщиками. Нарушителей сразу же задерживают и составляются протоколы об административных нарушениях. За порчу или уничтожение чужого имущества задержанным грозит штраф.

- Выявить данных граждан очень сложно, они пытаются исхитриться и, по оперативной информации, у них сговор: в определенное время они выходят и нарушают закон, - рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Краснодару Иван Коробченко.

Несмотря на трудности, с начала года правоохранительными органами выявлено более 50 фактов нарушения административного порядка и удалено почти 7 тысяч незаконных рекламных листовок.