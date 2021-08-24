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Общество24 августа 2021 0:25

В Мостовском районе из-за ядохимикатов погибли пчелы

Пчеловоды заявили о колоссальном ущербе в миллионы рублей. Прокуратура уже начала проверку
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото Ленц Мария

Фото Ленц Мария

После распыления ядохимикатов над посевами массово погибли пчелы в станицах Махошевской и Ярославской. О том, что в ночь с 9 на 10 августа будет работать химавиация, пчеловодов никто не предупредил, иначе улья бы увезли подальше от опасности. В итоге погибли миллионы пчел. Пасеки стоят практически пустые. Фермеры говорят, что они разорены.

- Для участия в проверке привлечены специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора, сотрудники ведомств отобрали образцы погибших пчел, которые впоследствии направлены для проведения экспертизы, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По итогам проверки действиям организации будет дана оценка на предмет соблюдения федерального законодательства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фермеры настаивают на компенсации ущерба, чтобы они смогли восстановить хозяйства.