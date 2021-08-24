Что произошло за ночь 24 августа: В Сочи снова устроили облаву на «черных» фотографов

фото пресс-службы ОМВД России по федеральной территории "Сириус"

Что произошло за ночь 24 августа 2021. В Сочи снова устроили облаву на «черных» фотографов. Полицейские регулярно изымают у горе-предпринимателей экзотических птиц и животных.

Отель для насекомых к новому году появится в горах Сочи. А еще на курорте откроют разнообразные маршруты.

В Мостовском районе из-за ядохимикатов погибли пчелы. Пчеловоды заявили о колоссальном ущербе в миллионы рублей. Прокуратура уже начала проверку.

15-летний «зацепер» пострадал на железнодорожной станции Лабинская. Мальчик попытался ухватиться за поручни проезжающего поезда, но его затянуло под состав.

В Краснодаре уличные художники изобразили Дину Аверину на трансформаторной будке. Новый стрит-арт можно назвать «золотом» народной любви.