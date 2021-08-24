Погода на 24 августа 2021 года в Краснодаре: ливни и грозы оставят краевой центре в покое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя две недели в Краснодаре распогодится. Залповые ливни и грозы десять дней испытывали на прочность краевой центр. Сейчас они отступили.

Во вторник в городе будет палить солнце, а похолодание сменится потеплением. Столбики термометров рванут вверх уже ближе к полудню.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 24 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что воздух прогреется до плюс 31 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Накануне в город дул ураганный ветер. Порывы ветра достигали 14 м/с. По словам синоптиков, он покинул Кубань вместе с ливнями и грозами. Уже сегодня максимальные порывы ветра не будут превышать 10 м/с.