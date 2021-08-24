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Общество24 августа 2021 7:58

Погода на 24 августа 2021 года в Анапе: адская жара возвращается на курорт

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 24 августа 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 24 августа 2021 года в Анапе: адская жара возвращается на курорт

Погода на 24 августа 2021 года в Анапе: адская жара возвращается на курорт

Фото: Максим ПЕСКОВ

Непогода отступает. Настоящая жара возвращается в Анапу. Почти две недели стихия испытывала курорт на прочность. Под воду ушли сразу несколько улиц, а людям даже пришлось рыть траншеи, чтобы убрать подтопления.

Сейчас это позади. Толпы туристов уже вывалили на пляжи, а воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Так тепло на курорте было еще в июле.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 24 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что воздух прогреется до плюс 32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 4-5 м/с.