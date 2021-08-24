В Кавказском районе в ночь на 23 августа выпало 55 мм осадком

В городе продолжают ликвидировать последствия стихии

В ночь на 23 августа на Кропоткин обрушился ливень. За несколько минут в городе выпала месячная норма осадков – 55 мм. Подтопило улицы, дома и подвалы. Местные жители активно делятся в соцсетях последствиями разбушевавшейся стихии.

Накануне ЕДДС информировало, что поступила 21 заявка о подтоплении придомовых территорий, к вечеру их число увеличилось.

- В Кропоткине произошло подтопление 62 дворов, в 6 домовладений зашла вода на уровень от 5 до 10 см. Социальные объекты не пострадали. Движение автотранспорта нарушено не было. В настоящее время всю воду откачали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также известно о перебоях водо- или электроснабжения, сейчас все заявки отрабатывают специалисты.