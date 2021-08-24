В Темрюкском районе после мощных ливней вода зашла в 1023 дома, в Анапе – в 626

В Анапе рыли траншеи, чтобы вывести воду из города

Мезоциклон несколько дней испытывавший Краснодарский край нанес значительный ущерб районам: пострадали дома, инфраструктура, урожай. В результате обильных дождей на Кубани подтопило 2 219 домов и 3 906 дворов в 38 муниципальных образованиях.

Больше всего пострадал Темрюкский район. Оценочные комиссии обследовали 6513 дома. Здесь составили 1023 акта по частичной либо полной утрате имущества.

Досталось и Анапе. На курорте вода зашла в 626 домовладений. Пять домов в сельских поселениях частично разрушены.

В Крымском районе оценочные комиссии обследовали 370 домовладений, в 15 случаях признана частичная утрата имущества.

В Славянском районе из-за сильных дождей были признаны поврежденными 364 дома. Власти в этом муниципалитете практически всем пострадавшим уже выплатили матпомощь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кропоткине в ночь на 23 августа выпало 55 мм осадков.