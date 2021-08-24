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Спорт24 августа 2021 9:12

На XVI Паралимпийских играх в Токио Краснодарский край представят 11 спортсменов

Удачи им пожелал губернатор региона
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

11 спортсменов Кубани вошли в состав сборной России. Они выступят на XVI Паралимпийских играх, которые стартуют уже сегодня, 24 августа.

Губернатор Краснодарского края пожелал кубанским паралимпийцам удачи.

- Удачи землякам. Будем следить за трансляцией Игр и болеть за наших! - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Напомним, на Играх кубанские спортсмены представляют регион в тхэквандо, голболе, стрельбе из лука, бочче, фехтовании, пулевой стрельбе, легкой атлетике, гребле на байдарке и каноэ, плавании.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.