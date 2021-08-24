Четыре многоэтажки и детский сад остались без воды из-за аварии в Краснодаре

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Вечером 23 августа произошла авария на трубопроводе на улице Вавилова. В связи с этим воду отключили в четырех многоэтажках и детском саду.

- Без холодного водоснабжения остались дома на улице Вавилова, 1, 4, 6, и Калинина, 68. Также в зону отключения попал детский сад № 106, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС.

Без воды в Краснодаре утром 24 августа находятся более тысячи человек, в том числе 448 детей. К домам и дошкольному учреждению организовали подвоз воды.

- Ликвидировать аварию на сетях водоснабжения планируется днем 24 августа, - добавили в мэрии.