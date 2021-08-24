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Происшествия24 августа 2021 10:10

В Адыгее из магазинов изъяли табак для кальяна иностранного производства

Товар был без акцизных марок и обязательной маркировки
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники Краснодарской таможни проверили павильоны в поселке Яблоновский Республики Адыгея. На прилавках специалисты выявили опасную контрабанду.

- Из торговых точек изъяли 209 единиц табачной продукции для кальянов производства Турции, США, Иордании. Товар продавался без акцизных марок и обязательной маркировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе таможни.

Документов также предоставлено не было. Весь товар специалисты изъяли, предприниматели оштрафованы.