В Адыгее из магазинов изъяли табак для кальяна иностранного производства

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Сотрудники Краснодарской таможни проверили павильоны в поселке Яблоновский Республики Адыгея. На прилавках специалисты выявили опасную контрабанду.

- Из торговых точек изъяли 209 единиц табачной продукции для кальянов производства Турции, США, Иордании. Товар продавался без акцизных марок и обязательной маркировки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе таможни.

Документов также предоставлено не было. Весь товар специалисты изъяли, предприниматели оштрафованы.