В Сочи мужчина на самокате сбил ребенка и поехал дальше. Это случилось на одной из центральных улиц курорта – Конституции СССР. Девочка гуляла вместе с отцом по речной набережной, когда мужчина на электросамокате сбил ребенка и решил скрыться. Он даже не остановился посмотреть, все ли в порядке с малышкой. Судя по видео, которое моментально облетело соцсети, отец ребенка смог догнать «гонщика» через пару кварталов.

Как сообщил «Комсомольской правде - Кубань» начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев, по данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), - сказал Андрей Кошелев.

Виновнику происшествия грозит ограничение свободы на три года или арест на шесть месяцев.

Наезды на пешеходов водители электросамокатов на курорте совершают нередко. Как правило, происходят они на гостевых маршрутах с активным людским потоком. Также под колеса этих транспортных средств рискуют попасть и те, кто ждет автобус на остановках. Кроме того, как уверяют сочинские водители, гонщики на электросамокатах рассекают по городским автострадам и даже в тоннелях, зачастую создавая аварийные ситуации.