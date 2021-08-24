В Краснодаре судят мужчину за 30 ложных сообщений о готовящихся взрывах

Дело рассмотрят в ближайшее время

В Краснодаре судят 47-летнего мужчину за 30 эпизодов ложного сообщения об акте терроризма. Он с августа по сентябрь 2020 года рассылал на электронные почты больниц, аэропортов, вокзалов, госучреждений заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

В настоящее время «террорист» находится под стражей, содержание продлили еще на пять месяцев.