На 24-е место поднялся Краснодарский край в рейтинге по сотрудничеству власти и бизнеса

Фото: пресс-служба администрации края

Новые показатели вновь отмечены в развитии Краснодарского края. По результатам работы 2020 года регион поднялся на 28 позиций в рейтинге сотрудничества государства и бизнеса, расположившись на 24-м месте. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Оценку работы проводило Министерство экономического развития РФ, а строчка в рейтинге складывалась из результативности сотрудничества государства и «частников». Особую роль сыграла и поддержка властей в реализации проектов.

В Краснодаре, например, совместно реконструируется «Кинотеатр Аврора» стоимостью в 2,8 миллиарда рублей. В Новороссийске уже заключено соглашение по возведению «Водного центра» с затратами в 110 миллионов рублей.

- Совместная работа власти и муниципалитетов способствует развитию сотрудничества с инвесторами, - подчеркнул заместитель губернатора края Александр Руппель. – Особое внимание уделяется соглашениям по ЖКХ и поддержание состояния памятников архитектуры. Стимулирование партнерства – это, безусловно, помощь бизнесу, привлечение госфинансов, национальные проекты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край - в тройке лучших регионов-экспортеров на Юге России. По итогам премии «Экспортер года» в 5 из 10 номинаций победили предприятия Кубани.