Кубанское предприятие «Кубаньмельпродукт» на 30% ускорило производство

На 30% удалось ускорить процесс производства кондитерских изделий на предприятии "Кубаньмельпродукт"

Кубанское кондитерское предприятие «Кубаньмельпродукт» выполняло план по использованию экономичных технологий. Так, в процессе на участке производства усовершенствовали изготовление упаковки и подготовки начинки. Согласно подсчетам, было необходимо сократить время приготовления на 20%. Но предприятие шагнуло дальше, ускорив производство в 3 раза. Теперь вафли готовятся на 30% быстрее прежних показателей.

- Еще в середине пути по совершенствованию производства поставленный план был выполнен, - прокомментировал министр экономики края Алексей Юртаев. – На производстве всё автоматизировано и организовано по современным меркам. Благодаря проекту удалось сократить как время приготовления, так и себестоимость вафель.

Кстати, «Кубаньмельпродукт», расположенный в Динском районе, выпускает не менее 120 видов кондитерской продукции. Под торговой маркой «Динсладия» на полки магазинов попадают печенье, вафли, пряники, конфеты, торты и многие другие лакомства для сладкоежек.