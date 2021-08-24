Билеты на самолеты в Сочи подешевели Фото: Елена МОСКАЛЕВА

АТОР зафиксировала в Сочи рекордное падение цен на авиабилеты. К примеру, из Екатеринбурга в Сочи 24 августа можно улететь за 3600 рублей, а авиабилет из Москвы до Сочи и вовсе обойдется в 1500 рублей. Подешевел и перелет из культурной столицы. 24 августа за авиабилет из Санкт-Петербурга в Сочи в среднем придется выложить от 2500 рублей.

Представители рынка туриндустрии называют падение цен рекордным.

- Это уникальный шанс для тех, кто хочет полететь по делам и для отдыха по России, — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью «Радио КП».

В АТОР считают, что дешевые билеты – не что иное, как способ, который используют авиакомпании, чтобы удержать клиентов в период пандемии. Сказывается также и закрытие границ, повлекшее увеличение числа перевозок на внутреннем рынке. Так что, пока авиакомпании борются за пассажиров, последним самое время полететь на Юга - по очень демократичной цене.