Фото: t.me/gelenkurort

Из-за залповых ливней грибной сезон на Кубани начался на месяц раньше. Самый высокий «урожай» ожидается в лесах Геленджика. Здесь уже появились белые грибы, цезари и подосиновики.

- Ожидаем, что год получится грибным, – говорят эксперты. – Спасибо дождям. Теперь ждем рекордные сборы.

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Считается, что сбор грибов помогает людям, которые переболели коронавирусом. Свежий воздух успокаивает нервы, а прогулка на природе расслабляет человека.

Также грибной сезон начался в Новороссийске. В местных лесах уже не протолкнуться. Залповые ливни принесли небывалый урожай грибов. Люди даже бросали машины вдоль трассы около станиц Гостагаевской и Натухаевской и бежали в лес.

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- Хоть что-то хорошее после ливней, – говорят грибники.

Отметим, что грибной сезон на Кубани продлится еще не один месяц.