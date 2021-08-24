Пропавшего в лесу Горячего Ключа мужчину нашла семейная пара

Фото: instagram.com/typodar/

Интересный случай произошел накануне в Горячем Ключе. В лесах после обильных дождей начался грибной сезон. Вот и семейная пара – Александр и Ирина – решили прогуляться по горным тропинкам в окрестностях станицы Саратовской и насобирать природного лакомства. Семейный отдых теперь запомнится надолго из-за неожиданной ситуации. Пройдя путь в 6-8 километров, мужчина и женщина обнаружили лежащее на земле полураздетое тело.

- Жена запаниковала, мол, он мертвый, - объясняет ситуацию Александр. – Но мужчина начал немного шевелиться. Сам он, грязный, облепленный мухами, лежал на земле.

Позже найденный мужчина объяснил ситуацию. Как оказалось, семейная пара случайно встретила пропавшего неделю назад 39-летнего жителя станицы Саратовской.

Руслан приехал с друзьями в лес на отдых. Компания дружно выпивала, а позже вернулась домой. Но не в полном составе – мужчина остался в лесу. К слову, его друзья начали бить тревогу: искали по всем моргам и больницам. А два дня назад в Instagram-аккаунте администрации Горячего Ключа появился пост о розыске пропавшего Руслана.

По рассказу Руслана, одежду он сжег, а к моменту встречи с Александром и Ириной почти не мог передвигаться. Пара накормила голодного мужчину, а затем помогла выбраться из леса и добраться домой. Там они передали Руслана соседке. Так поиски странно забытого в лесу мужчины, которого уже на словах похоронили, завершились.