Мусорки в виде пальм появились на пляжах Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

Урны в виде пальм появились на пляжах Сочи. Таким образом мэрия курорта приучает людей заботиться об экологии. В новые контейнеры туристы и местные жители могут кидать крышки от бутылок.

Ведь на особом контроле муниципалитета стоит вопрос сбора и переработки твердых бытовых отходов. И для привлечения внимания туристов урну стилизовали под пальму. Необычный дизайн мусорного бака понравился отдыхающим, особенно детям.

Как сообщили «Комсомольской Правде - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, первые контейнеры-пальмы установили на пляже «Приморский», который в этом году был удостоен «Голубого флага» - международной награды, подтверждающей высокое качество отдыха. Собранные здесь крышки от бутылок отправят на повторную переработку и сделают из них скамейки.

- В 2021 году 33 сочинских пляжа получили международный экологический сертификат, - отметила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. – Экопросвещение так же важно, как безопасность и качество воды.