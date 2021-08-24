На Кубани за сутки выявили 252 человека с COVID-19, в том числе 20 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять заболевших коронавирусом. По данным на 24 августа, за последние сутки в госпитали попали 252 человека с COVID-19, в том числе 20 детей.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи, Мостовской и Красноармейский районы. Здесь выявили 62, 43, 20 и 17 новых случаев. Также в антирейтинг попали Анапа с 14 заболевшими, Тихорецкий район – с 12, Кавказский – с 10 и Отрадненский – с семью.

- По шесть случаев заражения в Ейском, Курганинском, Крыловском, Крымском и Лабинском районах. В Кущевском районе пять инфицированных, по четыре – в Геленджике, Северском, Славянском и Абинском районах, - сообщили в оперштабе.

По три человека с коронавирусом попали в больницы в Армавире, Темрюкском и Успенском районах. Два новых пациента в Калининском районе. Единичные случаи зафиксированы в Новороссийске, Выселковском, Динском, Новокубанском и Павловском районах.

В стационарах в настоящее время лечится 3531 человек с подтвержденным коронавирусом, дома – 7880.