КТ+ПЦР без очереди!

Работа в отделе молекулярно-генетической диагностики медицинских лабораторий СL.

Сеть медицинских центров и лабораторий CL открыла новый КТ-центр в Краснодаре. Как и в случае с точными лабораториями CL в КТ-центре делается упор на качественную и быструю диагностику. Ведь диагностика – важный этап лечения любой болезни.

Квалифицированные врачи CL выполнят диагностику на зарекомендовавшем себя томографе Siemens Somatom Emotion при следующих проблемах: подозрение на пневмонию, необходимость обследовать головной мозг, позвоночник, органы грудной клетки, шеи, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, костно-суставной системы, сосудов, провести онкопоиск.

В августе в центре действует акция Super ПЦР-тест на Covid-19 в круглосуточном режиме. Результат предоставляется на бланке на двух языках с QR кодом для проверки подлинности. Результат Super ПЦР готов уже через несколько часов. Стоимость услуги 3500 рублей.

Также в КТ-центре CL доступна услуга «КТ грудного отдела и ПЦР на Covid за 4 часа!». Избежать очереди можно, пройдя простую процедуру онлайн-записи на сайте cl-doctor.ru. Стоимость услуги 4300 рублей.

КТ-центр открыт по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 357, онлайн-запись на сайте cl-doctor.ru, телефон горячей линии 8 800 700 40 10.