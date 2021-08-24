Клуб «Prime» в Краснодаре закрыли на 2 месяца за нарушение антиковидных мер

Фото: пресс-служба УФССП по краю

Теперь жителям и гостям Краснодара не разгуляться в еще одном из заведений города. Ночной клуб «Prime» по улице Красноармейской решено закрыть на 60 суток. Туда накануне прибыли с проверкой приставы. В результате были выявлены нарушения антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по краю.

- В результате визита на владельца ночного клуба составлен акт об административном правонарушении, согласно которому заведение закрывается на 60 суток, - прокомментировали приставы.

Как подчеркивается, это уже не первое нарушение норм и даже запрет на работу клуба. Ранее, в ноябре 2020-го, его уже опечатывали на 35 суток. Но владельцев это не остановило – гости могли отдохнуть и повеселиться «подпольно». В декабре заведение вновь закрыли на 35 суток. Но и это хозяина не образумило, несмотря на то, что за нарушение приговора может грозить уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об аналогичном закрытии ночного клуба «Рио» в Джубге. Здесь также не соблюдались антиковидные нормы и ограничения по времени работы.