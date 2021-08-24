«В Анапу за 20 тысяч»: Самые выгодные путевки на море в сентябре назвали в АТОР

Фото: Николай Оберемченко

Лето подходит к концу, количество туристов на морях уменьшается. Но курорты не прекращают работу: приближается бархатный сезон. А в Ассоциации туроператоров России уже определили места для самого выгодного отдыха на море.

Так, в Анапе на 10 ночей с перелетом на двоих туристы затратят 21,5 тысяч рублей, что на 40% меньше, чем в середине августа. Сочи обойдется на 5 тысяч дороже – 26,5 тысяч рублей. А Абхазию можно посетить, потратив 26,9 тысяч рублей, что почти на половину - 45% - дешевле. Выгодно можно отдохнуть и на побережьях Крыма – цена на путевки на полуостров упала на 41%. А Турция примет туристов за 39,6 тысяч рублей.