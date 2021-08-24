В Краснодарском крае план вакцинации от коронавируса выполнили на 66%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прививку от COVID-19 на Кубани получили уже 66% от плана жителей региона. По численности – вакцинировалось 1,78 млн граждан.

- На сегодняшний день на Кубани прививочный план исполнили на 66%. Остановить распространение болезни поможет формирование коллективного иммунитета – массовая вакцинация, - сообщили в оперштабе.

Инфографика оперштаба края

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 24 августа за сутки в госпитали попали 252 человека, среди которых 20 детей. 105 пациентов в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, девять – на ЭКМО. Также стоит отметить, что количество умирающих пациентов с коронавирусом за сутки с июня увеличилось втрое. На сегодня зафиксировано 33 летальных случая.