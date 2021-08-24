80-летнюю женщину на Кубани мошенники обокрали под видом работников газовой службы

Мошенникам под видом работников газовой службы грозит до 6 лет тюрьмы

Мошенничество продолжает набирать обороты, а люди всё чаще оказываются в сетях обмана. Так, в Кавказском районе жертвой воровства стала 80-летняя пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД муниципалитета.

Женщина приняла в доме работников газовой службы. Они якобы проводили плановую проверку. Пока лжеспециалисты отвлекали хозяйку, сообщница группировки мошенников незаметно украла спрятанные в шкафу деньги. А когда работники покинули дом, пенсионерка обнаружила пропажу 770 тысяч рублей.

- В результате розыска мошенников задержана группа людей, под видом работников газовой службы совершивших кражу, - прокомментировали в пресс-службе отдела МВД муниципалитета. - Это двое мужчин и две женщины в возрасте от 28 до 52 лет. При задержании в сумке мошенников были найдены похищенные деньги.

Грабителей взяли под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.