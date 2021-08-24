Более 140 тысяч водителей воспользовались платными парковками в Краснодаре

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В Краснодаре работают 266 муниципальных платных парковок. 18 из них - плоскостного типа на 835 машиномест, а 248 - прибордюрного на 7256 машиномест. В мэрии отметили, что платно паркуются около 2 тысяч водителей в день.

- В среднем за день услугами платных муниципальных парковок в краевом центре пользуются около 2 тысяч краснодарцев. А с начала работы на них парковались более 140 тысяч водителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что с момента начала работы парковок за неоплату оштрафовано 6,8 тысячи человек. Нарушителей выявляют с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации. С 3 августа штраф составляет 3 тысячи рублей.

Напомним, с 18 июня в Краснодаре возобновили оплату за услуги муниципальных парковок. Стоимость осталась прежней - 30 рублей в час, за исключением Привокзальной площади, там за час парковки нужно отдать 100 рублей.