Братские могилы реконструировали в Мостовском районе на Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани продолжаются работы по благоустройству территории края в рамках нацпроектов. Так, в Мостовском районе накануне реконструировали захоронения солдат времен войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В поселке Псебай находится братская могила, в которой захоронено 28 ранее проживавших здесь солдат, 14 из которых погибли на Гражданской войне, а 14 – в годы Великой Отечественной войны. Памятник отремонтировали, нанеся на плиты имена павших.

Обелиск Славы расположен в селе Беноково, памятник посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны. На захоронении обновили покрытие и также обозначили на гранитных плитах имена солдат.

- На прилегающих к объектам памяти и истории территориях в ходе реконструкции проведены работы по благоустройству, - подчеркнули в пресс-службе.

За период с 2021 по 2024 год на Кубани запланировано провести ремонт на 200 братских могилах и привести в порядок место их расположения. В 2020 году по нацпроекту уже реконструировано 100 объектов истории.