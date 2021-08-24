На Кубани отменили режим ЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краю

В Краснодарском крае отменен режим ЧС, объявленный ранее из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в регионе. Сложная обстановка сохраняется только на территориях Анапы и Темрюкского района. Здесь продолжаются восстановительные работы.

- На территориях Анапы и Темрюкского района ответственным назначен 11-й пожарно-спасательный отряд, - прокомментировали в пресс-службе МЧС. – Они продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщало об освобожденных от воды 35 населенных пунктах муниципалитетов. На вечер 23 августа подтопленными оставались 3 поселения в 2 районах. Информации по состоянию на сегодняшний день пока не поступало. Продолжаются работы по ликвидации последствий, а мониторинговые группы оценивают ущерб от прошедшей стихии для составления актов о выплатах пострадавшим.

Как подчеркнул мэр Анапы Василий Швец, режим ЧС сохраняется на курорте до завершения восстановительных работ. А всех жителей и гостей, оказавшихся в подтопленных зонах, прививают от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

В Славянском районе накануне полностью освободили от воды дома во всех пострадавших от стихии поселениях.