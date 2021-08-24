Стекольная компания планирует возвести промышленный парк в Динском районе

Фото: пресс-служба администрации региона

Предприятие Краснодарского края по переработке стекла набирает обороты производства. За 1,5 года удалось увеличить результативность на 12%. Об этом стало известно в ходе визита губернатора Вениамина Кондратьева на предприятие Динского района. Как выяснилось в течение переговоров, организация планирует возвести в муниципалитете промышленный парк площадью 15 гектаров. Предприятие стремится к увеличению изготовления стекольного оборудования.

- Совсем скоро будет налажен экспорт продукции в Канаду и Испанию, - подчеркнул директор архитектурного департамента компании Сергей Миронов. – В настоящее время сотрудничество налажено с Арменией, Турцией, Грузией, Азербайджаном и Израилем.

- Край заинтересован в качественной стекольной продукции. Сейчас на Кубани возводится много соцобъектов в рамках нацпроектов, для которых требуется оборудование, - в свою очередь отметил губернатор Вениамин Кондратьев. – А расширение предприятия и вовлечение новых рынков для продаж повлечет налоговые поступления и необходимость в кадрах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодарский край оказался на 24-м месте в рейтинге по государственно-частному сотрудничеству.