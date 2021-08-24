Газопровод длиной 3 километра достроили в Каневском районе Кубани

Газификацию планировано провести в 27 поселениях Кубани

В Каневском районе края завершено строительство газопровода. Коммуникация протяженностью 3 км расположена по улице Полевой в хуторе Трудовая Армения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый газопровод будет снабжать все дома поселения. Как подчеркивается, жителям не придется оплачивать проведение газа на жилплощадь. Всего в 2021 году подобные работы пройдут в 27 поселениях Кубани.

- Проведение газа в дома будет оплачено единым оператором газификации и инвестиций газораспределительных организаций, - прокомментировал вице-губернатор края Александр Трембицкий. – На сегодняшний день активно принимаются заявки от жителей. Рассматриваются документы на обеспечение домов газом.