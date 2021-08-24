Купить новое жилье в Сочи стало дороже, чем в Москве

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На черноморском курорте Краснодарского края растут показатели различных сфер. Совсем недавно сообщалось об увеличении турпотока в Сочи. Сегодня стало известно, что город обогнал Москву по расценкам на недвижимость. Об этом сообщает портал Restate.ru, проанализировавший строящееся и готовое жилье в 23 регионах.

- Цены на новостройки в Сочи поднялись на 25%, «вторичка» подорожала на 18%, - подчеркнуто в сообщении. – Теперь новое жилье в Сочи можно купить по 305,9 тысячи рублей за квадратный метр. Однако Москва уступает только в этом показателе: стоимость «вторички» в столице превышает цены на курорте.

Стоит отметить, что в ходе анализа определены три города с самой высокой ценой за квадратный метр: это Краснодар, Сочи и Севастополь. Как подчеркнул эксперт Restate.ru, кубанская столица сейчас является лидером по возведению новой недвижимости на душу населения. «Вторичка» перестала пользоваться спросом ввиду устаревания, к тому же климат края привлекает жителей других регионов, которых в основном интересует первичное жилье.