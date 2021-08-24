Пробка в одном из микрорайонов Новороссийска до сих пор собирается из-за непогоды

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Прошедшие накануне ливни сменились солнечной погодой. А последствия в муниципалитетах края продолжают ликвидировать специалисты и волонтеры. Так, в Новороссийске на участке дороги по улице Шоссейной в микрорайоне 5-ой бригады собирается пробка. «Мертвое» движение вызвано непогодой: здесь ремонтируют трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер новости Новороссийска» со ссылкой на городское издание.

В частности, дорогу освобождают от поврежденного асфальта, заменять который еще не начали. Полоса со стороны улицы Волгоградской в сторону Мысхако пришлось перекрыть. Движение на трассе регулируется, поэтому возникают заторы машин.

- Завершить работы планируется к 27 августа, - подчеркнул заместитель главы Александр Яменсков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о жуткой пробке в Новомихайловке и заторе в районе Джубги. Туристы возвращаются домой после отдыха на Черноморском побережье. Так, на въезде в Славянск-на-Кубани люди в мертвой пробке стоят больше 2 часов.