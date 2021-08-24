Долги не сгорают. Названы крупнейшие должники за газ в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Просроченная дебиторская задолженность за газ населения Краснодарского края за июль уменьшилась почти на 44 млн рублей. Активнее всего оплачивали долги абоненты в Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Динском районе.

Лидерами по числу средней просроченной задолженности на одного должника стали жители Новокубанского, Каневского и Туапсинского районов, где средняя сумма долга на одного неплательщика составила от 11 до 17 тыс. рублей.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» ведет систематическую работу по сокращению задолженности населения. Только за июль компания направила 55 тысяч уведомлений о необходимости погашения долга за потребленный газ и 11 тысяч уведомлений о предстоящем отключении газа.

Компания рекомендует всем абонентам погасить долги и вовремя оплачивать потребленный газ. Нарушение платёжной дисциплины абонентами может повлечь отключение газоснабжения, досудебные и судебные разбирательства, визиты судебных приставов и принудительное взыскание задолженности. При этом заплатить за газ все равно придется, но с дополнительной оплатой пени и судебных расходов.