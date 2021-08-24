200 миллионов рублей потратили в Сочи на безопасность школ

Фото пресс-службы администрации Сочи

Как сообщили «Комсомольской Правде - Кубань» в мэрии курорта, накануне по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи прошло расширенное заседании АТК, в котором приняли участие чиновники, а также представили правоохранительных и надзорных органов, парламентарии, директора школ, средних специальных и высших учебных заведений города.

Всего на курорте работают 167 образовательных организаций, из них 69 - общеобразовательных школ, 22 - учреждения дополнительного образования, 76 дошкольных образовательных организаций.

Все они имеют обновленные паспорта безопасности и современное оборудование с «тревожной кнопкой». Кроме того данные с камер видеонаблюдения, установленных как внутри так и снаружи образовательных учреждений в режиме реального времени передаются на пост охраны.

– Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений – наш приоритет, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. – На эти цели из городского бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Основное внимание необходимо уделить безопасности в День знаний.

Для обеспечения правопорядка школьных линеек планируется задействовать около 300 сотрудников полиции, 80 военнослужащих и 540 представителей общественных формирований правоохранительной направленности. Из-за эпидобстановки пройдут они только у первоклашек, а также будущих выпускников.

День знаний посты и маршруты патрулирования ДПС максимально приблизят к школам и пешеходным переходам. Кроме того, как сообщили в мэрии курорта, по поручению руководителя городской администрации, профильные департаменты должны усилить подсветку пешеходных переходов в вечернее время, особенно на подходах к образовательным учреждениям.