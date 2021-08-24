«Ударила деревянным стулом и выгнала на улицу»: Жительницу Краснодара будут судить за издевательства над 7-летним сыном

Жительницу Краснодара будут судить за издевательства над 7-летним сыном

Жуткая история раскрылась в Краснодаре. По улице Дзержинского проживала 37-летняя женщина, у которой рос 7-летний сын. То, что жительница растила мальчика с любовью и заботой, будет сказано неверно. В процессе воспитания «мамочка» многократно издевалась над собственным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, женщина могла позволить себе зверски бить сына руками и металлической пряжкой от ремня для одежды. В добавок к такому «методу воспитания» жительница душила мальчика. Малыш не мог противостоять грозной маме из-за возраста и физической силы. 23 декабря женщина, изрядно выпив, набросилась на ребенка с деревянным стулом, после чего полураздетого выгнала на улицу. Местные жители, увидев ребенка, сразу позвонили в правоохранительные органы.

- По факту многократных издевательств и отсутствия необходимого воспитания возбуждено уголовное дело, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ в регионе. – Сейчас обвиняемая в издевательствах над сыном женщина лишена свободы. В ходе расследования её уже лишили родительских прав.

Уголовное дело с доказательствами вины направлено в суд для рассмотрения и объявления приговора.