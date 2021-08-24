ВТБ Капитал Управление активами стал лидером по доходности инвестирования пенсионных накоплений за 1 год

ВТБ Капитал Управление активами стал абсолютным лидером по доходности инвестирования пенсионных накоплений за один год, согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР) на конец II квартала 2021 года.

Объем пенсионных накоплений под управлением ВТБ Капитал Управление активами по состоянию на 30 июня 2021 года составил 281,992 млрд рублей. Доходность инвестирования за год на эту дату составила 9,37%, что является самым высоким результатом среди российских управляющих компаний.

- ВТБ Капитал Управление активами обладает необходимой экспертной оценкой и инфраструктурой для инвестирования средств пенсионных накоплений. Взвешенные и своевременные решения наших портфельных менеджеров обеспечивают сохранность пенсионных накоплений, а активный подход в управлении дает стабильный и высокий доход, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Полученный инвестиционный доход ежегодно направляется на увеличение накопительной части пенсии каждого будущего пенсионера. Это немаловажно, так как основа пенсионного накопления — длительный срок инвестирования и превышение доходности над инфляцией.

Выбрать управляющую компанию можно один раз в год, для этого необходимо не позднее 31 декабря подать заявление в ближайшем отделении ПФР. При себе нужно иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Для перевода пенсионных накоплений в ВТБ Капитал Управление активами заполняется бланк заявления. Графа «Полное наименование инвестиционного портфеля» остается незаполненной.

Бланк заявления можно получить в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации либо скачать по ссылке.